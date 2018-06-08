Прямой эфир

Порошенко сравнил церковь с соцсетью

0
Фото: REUTERS/Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко сравнил церковь с социальной сетью. Свое мнение он озвучил выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Сели на раскол
Почему инициатива Порошенко может привести к кровавой религиозной войне на Украине

«Мне не нравится, когда любая социальная сеть руководится офисом, который находится в Москве. Кстати, церкви это тоже касается, потому что это тоже определенным образом социальная сеть», — приводит его слова «РИА Новости»

Сейчас на Украине действует три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ МП) в составе Московского патриархата, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП). 

В конце апреля Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

Что касается соцсетей, то весной 2017 года Украина ввела санкции против целого ряда российских интернет ресурсов. Под блокировку на территории страны, в частности, попали «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назвал главную угрозу для Украины
Порошенко отрицает существование Минского процесса по Донбассу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017