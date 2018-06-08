Порошенко сравнил церковь с соцсетью

Президент Украины Петр Порошенко сравнил церковь с социальной сетью. Свое мнение он озвучил выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Мне не нравится, когда любая социальная сеть руководится офисом, который находится в Москве. Кстати, церкви это тоже касается, потому что это тоже определенным образом социальная сеть», — приводит его слова «РИА Новости».

Сейчас на Украине действует три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ МП) в составе Московского патриархата, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).

В конце апреля Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

Что касается соцсетей, то весной 2017 года Украина ввела санкции против целого ряда российских интернет ресурсов. Под блокировку на территории страны, в частности, попали «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru.