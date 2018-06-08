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В Бразилии спасли похороненную заживо новорожденную

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В Бразилии полицейские спасли новорожденную девочку, которая провела под землей около восьми часов, пишет Globo.com.

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Инцидент произошел 5 июня в Канаране. 15-летняя мать не знала о беременности. Девушка внезапно почувствовала плохо, отправилась в туалет, где и неожиданно родила. 

По ее словам, ребенок ударился головой об унитаз и не произнес ни звука, что подтвердили 33-летняя бабушка и 57-летняя прабабушка новорожденной. По настоянию последней малышку закопали во дворе, обернув в ткань.

О произошедшем полицейских известил кто-то из местных жителей. После короткого допроса повитухи указали место захоронения девочки, при этом заверив, что она мертва. 

Стражи порядка сделали мотыгой углубление в земле и через отверстие достали малышку из могилы. К их удивлению, ребенок всё еще был жив, и ее спешно доставили в больницу. У девочки оказался перелом основания черепа, но ее жизни ничего не угрожает.

Прабабушку взяли под стражу, ей грозит уголовная ответственность.

Ранее в мае собака спасла похороненного заживо новорожденного ребенка в Китае. Родители младенца утверждают, что похоронили его по ошибке, решив, что он умер.

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