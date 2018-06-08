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В Сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

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Видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, которую исполняют известный актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи, появился в интернете.

Видео было опубликовано на сайте YouTube.

Песня под названием Live It Up («Жить по полной») была спродюсирована американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo.

Ранее 8 июня стало известно, что в продажу поступила последняя крупная партия билетов на все матчи предстоящего первенства.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная страны выступит на турнире под девизом «Играй с открытым сердцем».

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