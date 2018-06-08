В Сети опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018
Видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, которую исполняют известный актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи, появился в интернете.
Видео было опубликовано на сайте YouTube.
Песня под названием Live It Up («Жить по полной») была спродюсирована американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo.
Ранее 8 июня стало известно, что в продажу поступила последняя крупная партия билетов на все матчи предстоящего первенства.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная страны выступит на турнире под девизом «Играй с открытым сердцем».