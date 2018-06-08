Греф посоветовал государству продать долю в Сбербанке

Государству следует продать свою долю в Сбербанке и вырученные средства направить на реформы, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.

«Я считаю, что не надо держать (контрольную долю. — Ред.), я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», — сказал Греф, добавив, что для реализации указов президента РФ, лучше «вместо повышения налогов» продать акции и направить эти деньги на реформы, передает РБК.

Комментируя идею ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы запретить госбанкам приобретать другие банки, чтобы не ограничивать конкуренцию, Греф отметил, что в таком случае не понимает, кто вообще тогда будет покупать банки.

«Я не понимаю тогда, кто их будет покупать. Сегодня и частных банков-то не осталось. Я вообще считаю, что эти запреты никому не нужны», — сказал глава Сбербанка.

В январе ФАС зафиксировала ухудшение конкуренции в банковской сфере за 2011–2017 годы и рост доли крупных банков с государственным участием. Как заявил замглавы ведомства Андрей Кашеваров, результаты исследования свидетельствуют о том, что более мелким кредитным организациями крайне трудно или практически невозможно конкурировать с такими банками.