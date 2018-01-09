Госбанкам выдали кредит доверия

Вкладчики меняют отношение к банкам. Еще два года назад доля граждан, предпочитающих хранить сбережения в государственных кредитных организациях, составляла 16%. В 2017 году она выросла до 25%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ (есть у «Известий»). На предпочтения россиян повлияло в том числе и огосударствление банковского сектора в результате санаций. Популярность финансовых институтов с госучас­тием будет расти, убеждены эксперты.

Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований провел опрос граждан об отношении к банкам. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Выяснилось, что за два года доля граждан, которые открывают вклады в госбанках, увеличилась на 9 п.п., до 25%. То есть четверть населения предпочитает вложить свободные средства именно в государственные, а не частные кредитные организации, рассказали в НАФИ.

Такое поведение вкладчиков объясняется ситуацией в банковском секторе. За минувший год Центробанк лишил лицензий 49 банков, за предыдущий — 97. В том числе был закрыт входивший в топ-30 по активам банк «Югра». Кроме того, в настоящее время Фонд консолидации банковского сектора санирует «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк (также из тридцатки крупнейших).

Взятые на финансовое оздоровление банки теперь фактически стали государственными. Они перешли под контроль ЦБ: управлением занимается временная администрация, в которую входят представители регулятора. Они стремятся улучшить эффективность бизнес-моделей санируемых, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 25 декабря. Для клиентов в этой ситуации ничего не изменилось: была обеспечена непрерывная работа взятых на финансовое оздоровление банков. Это сыграло свою роль в повышении доверия клиентов к госбанкам. Такой статус гарантирует сохранность сбережений, ведь отзывов лицензий у госбанков никогда не было.

— Рост вкладов населения в госбанках связан с волной отзывов банковских лицензий, которая не может не вызывать опасений россиян в отношении сохранности своих средств, — подтвердил партнер АКГ «Деловой профиль» Армен Даниелян. — Поэтому многие вкладчики переводят свои деньги в государственные кредитные учреждения.

По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, в последние два года доля вкладов россиян, открытых в госбанках, росла. На 1 декабря 2015 года она достигала 62%, на аналогичную дату 2016-го — 65% и, наконец, на 1 декабря 2017 года — 67%. А с учетом ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, находящихся на санации, этот показатель составил 73%.

— Принимая во внимание темпы расчистки сектора, вкладчики вынуждены уходить в более надежные, по их мнению, госбанки. Стоит отметить, что в сегменте валютных вкладов концентрация на госбанках еще выше. Без санируемых банков показатель составляет 75%, с учетом находящихся на финансовом оздоровлении — 79%. При этом на 1 декабря 2015 года доля госбанков составляла 68%, на 1 декабря 2016 года — 72%, — подчеркнула Екатерина Щурихина.

По ее мнению, тенденция перетока средств в госбанки в 2018 году с высокой вероятностью сохранится. Особенно с учетом того, что отправленные на оздоровление игроки уже начали замещать деньги, полученные от ЦБ на поддержание ликвидности. Для это они предлагают вклады с достаточно привлекательной для квазигосударственных банков доходностью.

Максимальные ставки по вкладам в трех санируемых банках находятся на уровне 8,3% годовых, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Средняя доходность по депозитам в топ-10 банков, привлекших наибольший объем сбережений россиян, составляет 7,38% годовых.

Впрочем, у огосударствления банковского сектора есть свои минусы. По словам зампреда СДМ-банка Елены Волкоедовой, госбанки — это надежно, но технологии массового обслуживания в них практически исключают индивидуальный подход к клиентам. По мнению управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, повышение доли банков с госучастием сдерживает экономический рост и кредитование малого и среднего бизнеса. Также она считает, что такая тенденция на рынке ведет к снижению конкуренции и экономической активности.