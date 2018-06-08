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В ДТП со школьным автобусом в Польше пострадали 20 человек

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Фото: Depositphotos
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В результате крупного ДТП в Польше на автодороге в курортном городе Закопане с участием школьного автобуса пострадали 20 человек, сообщает The Bobr Times.

Автобус вез 44 ученика начальной школы на экскурсию в Варшаву. В дороге он столкнулся с грузовиком и врезался в легковой автомобиль.

Четыре ребенка и двое водителей получили тяжелые травмы. Для госпитализации пострадавших задействовали вертолеты скорой помощи.

5 июня сообщалось об аварии с туристическим автобусом в провинции Онтарио в Канаде, в результате которой травмы получили минимум 24 человека.

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