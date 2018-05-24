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В США 20 человек пострадали при столкновении фуры со школьным автобусом

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Грузовая фура столкнулась со школьным автобусом в американском штате Висконсин. В результате ДТП пострадали 20 человек.

По данным местного телеканала Today's TMJ4, авария произошла примерно в 10:00 утра по местному времени (18:00 мск среды) недалеко от городка Дефорест. Грузовик врезался в школьный автобус, который остановился на обочине из-за технических неполадок.

Уточняется, что автобус вез учеников частной школы Hope Semper Christian School города Милуоки на экскурсию. Четверо школьников получили серьезные травмы.

17 мая в результате ДТП с участием школьного автобуса в штате Нью-Джерси погиб один человек.

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