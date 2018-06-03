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Минимум 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Мексике

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Фото: Twitter.com
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По меньшей мере 11 человек погибли после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Мексике. Также сообщается о 12 пострадавших.

По данным портала Excelsior, инцидент произошел в штате Мехико. Причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. После столкновения обе машины упали в овраг. В результате пассажиры автобуса оказались придавлены обломками обоих транспортных средств.

Полиция Мексики не исключает, что жертв аварии больше.

В апреле сообщалось, что в мексиканском штате Нуэво-Леон столкнулись 50 автомашин — легковых и грузовиков. Пострадали 15 человек, пятеро из них с серьезными травмами были госпитализированы.

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