Минимум 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Мексике

По меньшей мере 11 человек погибли после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Мексике. Также сообщается о 12 пострадавших.

По данным портала Excelsior, инцидент произошел в штате Мехико. Причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. После столкновения обе машины упали в овраг. В результате пассажиры автобуса оказались придавлены обломками обоих транспортных средств.

Полиция Мексики не исключает, что жертв аварии больше.

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Autoridades que se encuentran en el lugar confirman hasta este momento 10 personas fallecidas en la carr Texcoco-Veracruz, Tepetlaoxtoc, #EdoMex, y 13 lesionadas; una mujer fue trasladada a un hospital en Toluca Por @GrupoRelampagos pic.twitter.com/wpDmKPb152 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) 2 июня 2018 г.

В апреле сообщалось, что в мексиканском штате Нуэво-Леон столкнулись 50 автомашин — легковых и грузовиков. Пострадали 15 человек, пятеро из них с серьезными травмами были госпитализированы.