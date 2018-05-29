Прямой эфир

В Мексике насмерть забили журналиста

0
Фото: Twitter.com/@JulioOmarGS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналиста медиа-группы Imagen Эктора Гансалеса Антонио забили насмерть в мексиканском городе Сьюдад-Виктория. Об этом сообщили в генпрокуратуре штата Тамаулипас.

По данным ведомства, на мужчину напали, когда он шел по улице, и нанесли ему смертельные удары. По данным «РИА Новости», власти начали расследование обстоятельств убийства.

За последние несколько лет в Мексике резко возросло число нападений и убийств сотрудников СМИ. Только в 2017 году в стране погибли 12 журналистов. С начала текущего года убиты уже шестеро. Всего с 2010 года в Мексике, по последним данным, погибли 76 репортеров.

29 мая в Киеве был застрелен журналист из России Аркадий Бабченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста в Киеве
Более 60 человек убиты за несколько дней в Мексике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017