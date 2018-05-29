В Мексике насмерть забили журналиста

Журналиста медиа-группы Imagen Эктора Гансалеса Антонио забили насмерть в мексиканском городе Сьюдад-Виктория. Об этом сообщили в генпрокуратуре штата Тамаулипас.

По данным ведомства, на мужчину напали, когда он шел по улице, и нанесли ему смертельные удары. По данным «РИА Новости», власти начали расследование обстоятельств убийства.

За последние несколько лет в Мексике резко возросло число нападений и убийств сотрудников СМИ. Только в 2017 году в стране погибли 12 журналистов. С начала текущего года убиты уже шестеро. Всего с 2010 года в Мексике, по последним данным, погибли 76 репортеров.

29 мая в Киеве был застрелен журналист из России Аркадий Бабченко.