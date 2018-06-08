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В Черногории спасли 10 унесенных в открытое море россиян

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Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
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Черногорские спасатели утром 8 июня помогли вернуться на берег 10 россиянам, которых унесло в открытое море, рассказал директор республиканской службы безопасности на море Сафет Кочан (Safet Kočan).

«Инцидент произошел около 9:00 (10:00 мск. — Прим. ред.) на побережье Адриатического моря в районе поселка Утьеха недалеко от города Бар. По данным спасательной службы, молодых людей на досках для плавания отнесло на километр от берега и они не могли вернуться на пляж», — приводит его слова RTCG.

За россиянами выслали катер, который вернул их на берег. Об инциденте спасателям рассказали местные жители.

9 мая сообщалось, что спасатели сняли с дрейфующих льдин 16 магаданских рыбаков в бухте Нагаева в Охотском море.

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