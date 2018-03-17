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В Греции 14 человек погибли из-за опрокидывания лодки

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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Не менее 14 турецких мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки у берегов Греции в Эгейском море. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на полицию.

Всего в лодке находилось около 20 человек, которые направлялись в Грецию из Турции. Тела жертв были обнаружены у берегов греческого острова Агатониси. Среди жертв четверо детей и несколько женщин, сообщает сайт kp.ru.

Между тем, по данным «Интерфакса», число жертв происшествия возросло до 16 человек, среди которых шестеро детей. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

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