Трое ливийцев приплыли в Италию на резиновой лодке ради больного брата

Трое братьев из Ливии пересекли Средиземное море на резиновой лодке ради лечения одного из них в Италии. Об этом сообщила организация, участвующая в спасении мигрантов, — Proactiva Open Arms.

Отмечается, что 14-летний ливиец, находившийся в лодке, болен лейкемией. Братья решили доставить его в Италию, чтобы найти больницу, в которой подростку могли бы помочь.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянскую береговую охрану, в путешествие через пролив, разделяющий Европу и Африку, братья взяли 200 л топлива и воду.

Их резиновую лодку обнаружили утром спасательные службы Испании.

«Каким адом должна быть жизнь в Ливии, чтобы единственной надеждой больного ребенка стало пересечь море?» –– задались вопросом в Proactiva Open Arms.

Ранее 11 марта сообщалось, что ВМС Ливии спасли в субботу в Средиземном море 335 нелегальных мигрантов.