ООН призвала помочь мигрантам из Венесуэлы

В Управлении ООН по делам беженцев призвали страны, в которые чаще всего мигрируют венесуэльцы, обеспечить им доступ на свою территорию и предоставить надлежащую защиту. Всемирная организация также посоветовала данным государствам заняться «разработкой адекватных механизмов международной защиты» для беженцев из Венесуэлы.

В ООН посоветовали странам не принуждать беженцев возвращаться в свою страну «с учетом нынешней ситуации в Венесуэле», пишет «Газета.ру».

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4000%. Сообщалось, что темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.

На фоне непростой экономической ситуации в стране президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале марта пообещал повысить размер минимальной заработной платы в стране на 58%, в результате чего она достигнет $2.