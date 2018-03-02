Президент Венесуэлы пообещал повысить зарплату в стране на 58%

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал повысить размер минимальной заработной платы в стране на 58%, в результате чего она достигнет $2. Об этом сообщает El Nacional.

Заявление о том, что минимальная заработная плата с 1 марта страны будет увеличена с 248 тыс. боливаров до 392,5 тыс. боливаров, Мадуро сделал во время выступления, которое транслировалось в Facebook Live.

Таким образом, с учетом доплаты на приобретение товаров из основной продуктовой корзины, которая оставляет около 915 тыс. боливаров, общая сумма составит 1,3 млн боливаров, сообщает RT.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мадуро заявил об интересе инвесторов к сделкам с новой национальной криптовалютой Petro, который превысил показатель в $1 млрд.