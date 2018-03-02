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Выборы президента Венесуэлы перенесли на 20 мая

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Выборы президента Венесуэлы официально перенесли на 20 мая 2018 года, сообщила глава национального избирательного совета Тибисай Лусена.

В тот же день граждане Боливарианской республики проголосуют за депутатов законодательных советов штатов и муниципалитетов, рассказала она в эфире канала VTV.

При этом не уточняется, будут ли в мае перевыборы парламента, который обновился в 2015 году. Тогда большинство мест получили представители оппозиции. Согласно местным законам, Национальная ассамблея избирается на пять лет.

Основным конкурентом действующего главы государства Николаса Мадуро, кандидатуру которого также выдвинули, называют оппозиционера Энри Фалькона.

Также зарегистрированы еще четыре кандидата: Рейнальдо Кихада, Луис Ратти, Франсиско Висконти и Хавьер Бертуччи.

Ранее выборы президента Венесуэлы были запланированы на 22 апреля 2018 года.

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