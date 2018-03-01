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Семь человек погибли в столкновении на границе Венесуэлы и Колумбии

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Фото: Global Look Press/Roman Camacho/Sopa Images
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Семь человек погибли в результате вооруженного столкновения с силами безопасности Венесуэлы на границе с Колумбией.

«В столкновении погибли семеро колумбийцев из военизированных формирований», — написал в Twitter министр городского сельского хозяйства Венесуэлы Фредди Берналь.

Столкновение произошло в районе муниципалитета Уренья штата Тачира. Граница между Венесуэлой и Колумбией является вотчиной контрабандистов и наркомафии.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавил крупные военные учения «Независимость-2018». 

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