Семь человек погибли в столкновении на границе Венесуэлы и Колумбии

Семь человек погибли в результате вооруженного столкновения с силами безопасности Венесуэлы на границе с Колумбией.

«В столкновении погибли семеро колумбийцев из военизированных формирований», — написал в Twitter министр городского сельского хозяйства Венесуэлы Фредди Берналь.

Столкновение произошло в районе муниципалитета Уренья штата Тачира. Граница между Венесуэлой и Колумбией является вотчиной контрабандистов и наркомафии.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавил крупные военные учения «Независимость-2018».