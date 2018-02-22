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Лидер оппозиции Венесуэлы пригрозил Мадуро своей победой на выборах

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Лидер оппозиционной партии Венесуэлы «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон заявил, что обойдет действующего главу государства Николаса Мадуро по итогам президентских выборов в стране.

«Николас, я нанесу тебе поражение, несмотря на все твои уловки», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, выборы в Венесуэле назначены на 22 апреля. Правящая партия выдвинула Мадуро кандидатом 3 февраля. Ранее венесуэльский лидер предложил объединить выборы главы государства с выборами в органы законодательной власти всех уровней, однако представители оппозиции отреагировали резко негативно. Инициатива Мадуро будет рассмотрена Конституционной ассамблеей.

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