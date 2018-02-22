Лидер оппозиции Венесуэлы пригрозил Мадуро своей победой на выборах

Лидер оппозиционной партии Венесуэлы «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон заявил, что обойдет действующего главу государства Николаса Мадуро по итогам президентских выборов в стране.

«Николас, я нанесу тебе поражение, несмотря на все твои уловки», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Nicolás te voy a derrotar con todo y tus trampas pic.twitter.com/B3MsXb5odT — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 февраля 2018 г.

Напомним, выборы в Венесуэле назначены на 22 апреля. Правящая партия выдвинула Мадуро кандидатом 3 февраля. Ранее венесуэльский лидер предложил объединить выборы главы государства с выборами в органы законодательной власти всех уровней, однако представители оппозиции отреагировали резко негативно. Инициатива Мадуро будет рассмотрена Конституционной ассамблеей.