Мадуро подаст документы для регистрации на выборах 27 февраля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подаст документы в Национальный избирательный совет (НИС) для регистрации кандидатом на выборах главы государства 27 февраля. Об этом сообщил замглавы Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) Дарио Вивас.

«Мы приглашаем наш народ быть вместе с нами 27 февраля. Мы будем сопровождать нашего президента Мадуро в НИС, где пройдет его регистрация», — приводит его слова ТАСС.

В феврале председатель Единой социалистической партии Венесуэлы Николас Мадуро был провозглашен кандидатом на пост лидера страны.

Президентские выборы в Венесуэле пройдут 22 апреля. Глава государства будет избран на срок до 2025 года. Ранее оппозиционная коалиция «Блок демократического единства» (БДЕ), председательствующая в парламенте республики, заявила о бойкоте голосования.