Прямой эфир

Мадуро подаст документы для регистрации на выборах 27 февраля

0
Фото: Global Look Press/Venezuela's Presidency/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подаст документы в Национальный избирательный совет (НИС) для регистрации кандидатом на выборах главы государства 27 февраля. Об этом сообщил замглавы Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) Дарио Вивас.

«Мы приглашаем наш народ быть вместе с нами 27 февраля. Мы будем сопровождать нашего президента Мадуро в НИС, где пройдет его регистрация», — приводит его слова ТАСС.

В феврале председатель Единой социалистической партии Венесуэлы Николас Мадуро был провозглашен кандидатом на пост лидера страны.

Президентские выборы в Венесуэле пройдут 22 апреля. Глава государства будет избран на срок до 2025 года. Ранее оппозиционная коалиция «Блок демократического единства» (БДЕ), председательствующая в парламенте республики, заявила о бойкоте голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оппозиция Венесуэлы отреагировала на план Мадуро устроить «мегавыборы»
Лидер оппозиции Венесуэлы пригрозил Мадуро своей победой на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017