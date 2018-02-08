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Инфляция за год в Венесуэле превысила 4000%

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Фото: Global Look Press/Georg Ismar/dpa
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Показатель инфляции в Венесуэле за год (с января 2017 года по январь 2018-го) превысил 4000%.

Соответствующие данные указаны в докладе комиссии по финансам и экономическому развитию национальной ассамблеи боливарианской республики в четверг, 8 февраля.

«Единственным виновным в этих цифрах является правительство Николаса Мадуро», — цитирует «РИА Новости» главу комиссии Рафаэля Гусмана.

Еще в январе Гусман оценивал уровень инфляции только в 2600%. Тогда он спрогнозировал, что темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.

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