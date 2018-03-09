В Праге задержаны нелегальные мигранты с Ближнего Востока

Чешская полиция задержала 22 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Турции, пробиравшихся в Германию. Об этом заявил представитель правоохранительных органов республики Ярослав Ибегей.

«Они перемещались в кузове грузового автофургона... Организаторам незаконной перевозки беженцев грозит восемь лет заключения», – сообщает ТАСС.

Беженцев вернут в Словакию, откуда он прибыли, организаторы – граждане Турции, арестованы.

28 февраля мэр города Окленда (штат Калифорния) предупредила незаконных иммигрантов о предстоящем рейде полиции, благодаря чему около 800 нелегально находящихся в США иммигрантов смогли избежать ареста.