Экипаж круизного лайнера в порту Сочи эвакуировали из-за задымления

На пришвартованном в Сочи круизном лайнере произошло задымление. Члены экипажа были эвакуированы. Об этом сообщила представитель Южного регионального центра МЧС.

«Поступило сообщение о происшествии на крупном круизном лайнере, находящемся в порту Сочи. Он был без пассажиров, на борту находились только члены экипажа. В моторном отсеке произошло задымление, возгорания не было», — цитирует ее ТАСС.

Инцидент произошел около полуночи в ночь на воскресенье. Отмечается, что помощь пожарных и спасателей не потребовалась.

Ранее, 4 мая, грузовое судно Турции попыталось в Эгейском море протаранить корабль, приписанный к ВМС Греции. В результате ЧП никто на пострадал. Греческое судно не получило серьезных повреждений, однако в Афинах произошедшее сочли подозрительным.