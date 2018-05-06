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Экипаж круизного лайнера в порту Сочи эвакуировали из-за задымления

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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На пришвартованном в Сочи круизном лайнере произошло задымление. Члены экипажа были эвакуированы. Об этом сообщила представитель Южного регионального центра МЧС.

«Поступило сообщение о происшествии на крупном круизном лайнере, находящемся в порту Сочи. Он был без пассажиров, на борту находились только члены экипажа. В моторном отсеке произошло задымление, возгорания не было», — цитирует ее ТАСС

Инцидент произошел около полуночи в ночь на воскресенье. Отмечается, что помощь пожарных и спасателей не потребовалась. 

Ранее, 4 мая, грузовое судно Турции попыталось в Эгейском море протаранить корабль, приписанный к ВМС Греции. В результате ЧП никто на пострадал. Греческое судно не получило серьезных повреждений, однако в Афинах произошедшее сочли подозрительным. 

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