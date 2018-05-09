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Сотрудники МЧС спасли 16 магаданских рыбаков со льдин в Охотском море

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Фото: dvrpso.ru
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Спасатели снял с дрейфующих льдин 16 магаданских рыбаков в бухте Нагаева в Охотском море. Об этом сообщает начальник Магаданского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС Павел Клочков.

По его словам, сотрудники ведомства оперативно прибыли на место происшествия и сняли 16 человек с дрейфующих льдин. Все пострадавшие доставлены на берег, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что льдину оторвало от берега, на ней остались люди, которые связываются по мобильным телефонам со спасателями. Предварительно, сообщалось о 10 рыбаках.

Подледный лов запрещен в городе с марта. На данный момент рыбаки, которые выходят на ледовое поле в бухте Магадана сильно рискуют.

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