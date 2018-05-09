Около 10 магаданских рыбаков оказались на льдине в Охотском море

Около 10 магаданских рыбаков оказались на дрейфующей льдине и просят о помощи. Об этом сообщает представитель главного управления МЧС по региону.

По его словам, льдину оторвало от берега, на ней остались люди, которые связываются по мобильным телефонам со спасателями. К месту происшествия направлены сотрудники городского МЧС и дальневосточного поисково-спасательного отряда на судах на воздушной подушке, пишет «РИА Новости».

Также представитель краевого МЧС отметил, что подледный лов запрещен в городе с марта. На данный момент рыбаки, которые выходят на ледовое поле в бухте Магадана сильно рискуют.