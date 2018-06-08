Уголовное дело возбуждено по факту утопления новорожденной в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Татарстана по факту убийства новорожденной девочки. Тело ребенка было найдено в заброшенном сарае.

Женщина родила девочку в начале мая. После этого, по версии следствия, мать утопила ребенка, а затем спрятала тело в заброшенном сарае. Спустя месяц после обнаружения тела принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает ProKazan.ru.

У подозреваемой уже имеется судимость. Ее задержали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде на время расследования.

Как сообщал портал iz.ru, в Бразилии младенца по ошибке признали мертвым и похоронили. Девочку откопали полицейские, которые услышали крики из-под земли. Новорожденная пробыла на глубине примерно 50 см около восьми часов.