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Похороненный заживо младенец восемь часов пролежал под землей в Бразилии

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Фото: Global Look Press/Niyi Fote
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В Бразилии младенца по ошибке признали мертвым и похоронили. Через восемь часов новорожденную девочку откопали проходившие мимо полицейские, которые услышали громкий плач из-под земли.

Ребенок был обнаружен на глубине примерно 50 сантиметров, сообщает The Mirror.

Правоохранители оперативно доставили младенца в больницу, где его положили в отделение интенсивной терапии. Сейчас состояние ребенка стабильно.

Оказалось, что матерью девочки является 15-летняя местная жительница индийского происхождения. Она родила ребенка в собственной ванной. Из-за неосторожности младенец упал головой на пол и не плакал. На основании этого 57-летняя бабушка роженицы посчитала, что ребенок мертв и закопала его завернутым в ткань.

В мае сообщалось, что собака спасла похороненного заживо новорожденного ребенка в Китае. По некоторым данным, родители младенца похоронили его по ошибке, решив, что он умер.

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