Ребенок утонул при падении с разобранного моста в Татарстане

Следователи начали проверку по факту смерти пятилетнего мальчика в Татарстане. Ребенок упал в воду с плиты разобранного моста и утонул.

Инцидент произошел в деревне Канонерка. Группа детей в возрасте от пяти до семи лет играла у опоры разобранного моста на берегу реки. Пятилетний мальчик подошел близко к краю плиты и упал в воду. Ребенок захлебнулся, сообщает ИА «Татар-информ».

Дети позвали на помощь взрослых, но спасти мальчика они не успели. Тело ребенка на дне реки нашли спасатели.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего.