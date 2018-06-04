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Ребенок утонул при падении с разобранного моста в Татарстане

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Следователи начали проверку по факту смерти пятилетнего мальчика в Татарстане. Ребенок упал в воду с плиты разобранного моста и утонул.

Инцидент произошел в деревне Канонерка. Группа детей в возрасте от пяти до семи лет играла у опоры разобранного моста на берегу реки. Пятилетний мальчик подошел близко к краю плиты и упал в воду. Ребенок захлебнулся, сообщает ИА «Татар-информ».

Дети позвали на помощь взрослых, но спасти мальчика они не успели. Тело ребенка на дне реки нашли спасатели.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего.

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