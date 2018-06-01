Четырехлетняя девочка утонула в пруду в Вологодской области

Четырехлетняя девочка оступилась и утонула в пруду в Белозерском районе Вологодской области. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 31 мая.

Трагедия произошла в одном из сел 30 мая. Как рассказали очевидцы событий правоохранительным органам, маленькая девочка играла во дворе дома с другими детьми и мамой, после чего отправилась гулять одна без ведома взрослых. На пруду ребенок оступился и упал в воду, сообщает ИА FlashNord.

Девочку обнаружили, вытащили из воды и пытались оказать первую помощь, но безрезультатно. Ребенок погиб.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.