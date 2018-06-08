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Названы лучший и худший аэропорты в мире

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Фото: commons.wikimedia.org/Arne Müseler
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Рейтинг лучших и худших аэропортов в мире составили эксперты сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию в случае задержки рейса.

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Воздушные гавани оценивались по нескольких критериям, в том числе по оценкам пассажиров, качество обслуживания и своевременность вылетов. На последнем месте — 141 — оказался аэропорт Кувейт, набравший всего 5,4 балла, пишет «Федеральное агентство новостей».

Тройку лидеров открывает токийский аэровокзал (8,63 балла), на втором месте международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса (8,69 балла) в Афинах, а первым среди воздушных гаваней стал Хамад в катарской столице Дохе — 8,77 балла.

В рейтинг также попали три российских аэропорта: московский Шереметьево занял 15-е место (8,13 балла); на 50-е место попал екатеринбургский аэропорт Кольцово (76 балла), а на 130-м месте оказался столичный аэропорт Домодедово (6,46 балла), сообщает URA.RU.

В марте международный аэропорт Сочи был признан лучшим в Европе экспертами независимого рейтинга Airport Service Quality (ASQ). В международном исследовании принимали участие около 640 тыс. пассажиров, которые давали оценку аэропортам по 36 критериям, в том числе по безопасности, вежливости персонала, пунктам питания. 

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