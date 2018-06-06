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МГУ вошел в сотню лучших мировых университетов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) представила рейтинг лучших университетов. Исследователи QS проанализировали данные более чем 4 тыс. университетов из 85 стран мира, после чего ранжировали 1 тыс. вузов.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова оказался единственным вузом РФ, вошедшим в топ-100. Он прибавил пять пунктов по сравнению с 2017 годом и занял 90-е место. 

«На самом деле мы входим в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты мира», — приводит слова ректора МГУ Виктора Садовничего «Федерального агентства новостей».

Всего в новый рейтинг вошли 27 университетов из РФ. Санкт-Петербургский государственный университет занял 235-е место (ранее 240-е). Далее следует Новосибирский государственный университет — 244 (250), Томский государственный университет — 244 (ранее 250) и МГТУ им. Баумана — 299 (291).

Ежегодный рейтинг 1 тыс. лучших вузов мира ранее опубликовал Центр всемирного рейтинга университетов. Самую высокую позицию из российских вузов в списке занял МГУ (126-ю). СПбГУ занял 541-е место, МФТИ — 556-е.

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