Пять российских университетов вошли в топ-1000 лучших вузов мира

Центр всемирного рейтинга университетов опубликовал 28 мая опубликовал ежегодный рейтинг 1000 лучших вузов мира.

Согласно исследованию, в десятку лучших вошли восемь вузов США и два Великобритании. Возглавил рейтинг Гарвардский университет в США.

На второй строчке разместился Стэнфордский университет, замкнул тройку Массачусетский технологический институт.

В топ-1000 вошли пять российских вузов. Самую высокую позицию из них занял МГУ (126-ю). СПбГУ занял 541-е место, МФТИ — 556-е.

Новосибирский государственный университет расположился на 595-й строчке. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» занял 733-е место. Всего в рейтинг вошли вузы из 61 страны.

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывают число победителей в международных конкурсах среди выпускников и академиков, их трудовую занятость. Кроме того количество, цитируемость и авторитетность научных работ.