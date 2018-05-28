Пять российских университетов вошли в топ-1000 лучших вузов мира
Центр всемирного рейтинга университетов опубликовал 28 мая опубликовал ежегодный рейтинг 1000 лучших вузов мира.
Согласно исследованию, в десятку лучших вошли восемь вузов США и два Великобритании. Возглавил рейтинг Гарвардский университет в США.
На второй строчке разместился Стэнфордский университет, замкнул тройку Массачусетский технологический институт.
В топ-1000 вошли пять российских вузов. Самую высокую позицию из них занял МГУ (126-ю). СПбГУ занял 541-е место, МФТИ — 556-е.
Новосибирский государственный университет расположился на 595-й строчке. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» занял 733-е место. Всего в рейтинг вошли вузы из 61 страны.
Сообщается, что при составлении рейтинга учитывают число победителей в международных конкурсах среди выпускников и академиков, их трудовую занятость. Кроме того количество, цитируемость и авторитетность научных работ.