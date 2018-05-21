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Большинство россиян считают низким качество образования в провинции

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Большинство россиян (79%) считают, что высшее образование лучше получать в Москве и других мегаполисах страны. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центр».

Представление о низком качестве образования в селах и небольших городах может решить программа пространственного развития, которую предложил президент РФ Владимир Путин.

Россияне полагают, что, приезжая учиться в крупные города РФ, они смогут не только получить более качественное образование, но и шанс остаться в мегаполисе и найти высокооплачиваемую работу. Такое мнение выразили 47% граждан.

Только 13% граждан выступили за то, чтобы остаться работать в родном городе.

«Представление о низком качестве образования в небольших городах и селах закреплено в сознании россиян. Они считают, что у молодежи больше перспектив в мегаполисах. В большей степени с этим согласны жители сел. Реже такой ответ давали москвичи, потому что они понимают, что в Москве трудно закрепиться только за счет обучения в вузе», — пояснила социолог «Левада-центра» Татьяна Лысова.

Программа пространственного развития, предложенная президентом, может изменить эту тенденцию.

Речь идет о восстановлении медицинских пунктов в малых городах и на селе, внедрении удаленных электронных технологий в медицину и образование и многое другое.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выпускникам рекомендовали столицы

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