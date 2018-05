Оксфордский университет снял со стены почета портрет Терезы Мэй

Портрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, вывешенный среди изображений выдающихся выпускниц факультета географии, был снят администрацией Оксфордского университета. Об этом сообщается на официальной странице учебного заведения в микроблоге в Twitter.

Theresa May was included in a series of portraits to celebrate high-achieving female graduates of @oxfordgeography. The portrait was being obscured by posters bearing various messages, so it was taken down and will be re-displayed so it can be seen as intended.