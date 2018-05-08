Оксфордский университет снял со стены почета портрет Терезы Мэй

Портрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, вывешенный среди изображений выдающихся выпускниц факультета географии, был снят администрацией Оксфордского университета. Об этом сообщается на официальной странице учебного заведения в микроблоге в Twitter.

Theresa May was included in a series of portraits to celebrate high-achieving female graduates of @oxfordgeography. The portrait was being obscured by posters bearing various messages, so it was taken down and will be re-displayed so it can be seen as intended. — Oxford University (@UniofOxford) 8 мая 2018 г.

Терезу Мэй включили в серию портретов за высокие достижения выпускниц факультета географии. Изображение премьер-министра Соединенного Королевства завесили записками с различными сообщениями, после чего было принято решение снять его со стены. Ожидается, что портрет вернется на свое место в ближайшее время.

Незадолго до исчезновения портрета Мэй группа активистов организовала в Twitter движение NotAllGeographers («Не все географы»), которое собиралось направить руководству учебного заведения петицию с требованием убрать портрет Мэй. По словам активистов, администрация университета не проконсультировалась со студентами о том, стоит ли включать Терезу Мэй в перечень выдающихся выпускниц. Студенты полагают, что демонстрация портрета британского премьер-министра может быть выражением поддержки определенному политическому курсу.