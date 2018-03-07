Международный аэропорт в Сочи признан лучшим в Европе

Аэропорт в Сочи занял первые места в категориях «Лучший региональный аэропорт с пассажиропотоком 5-15 млн» и «Лучший региональный аэропорт с пассажиропотоком более 2 млн» в независимом рейтинге Airport Service Quality (ASQ).

В международном исследовании приняли участие более 640 тыс. пассажиров в 317 аэропортах мира. Они давали оценку аэропортам по 36 ключевым параметрам, в том числе безопасности, вежливости персонала, пунктам питания, доступности. По результатам народной оценки международный аэропорт в Сочи третий раз подряд стал лидером рейтинга ASQ Международного совета аэропортов, пишут «Кубанские новости».

Аэропорт в Сочи является одним из крупнейших в России и входит в пятерку лидеров по пассажиропотоку в стране. В 2017 году он обслужил около 5,7 млн пассажиров.