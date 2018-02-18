Новый современный аэровокзал появится в Краснодаре

В Краснодаре появится новый современный аэровокзал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник мэра кубанской столицы Владимир Вербицкий.

Он также добавил, что помимо нового аэровокзала будет организована привокзальная инфраструктура, включая новые дороги к аэропорту. Кроме этого, появится грузовой и VIP-терминалы, пешеходные галереи, долгосрочные и краткосрочные парковки, организована привокзальная площадь, а также проведена реконструкция инженерной инфраструктуры.

Строительством будет заниматься компания «Базэл Аэро». Объем инвестиций компании в реализацию проекта составит порядка 11 млрд рублей. Строительство аэропорта начнется в 2018 году и продлится до 2022 года, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Трехсторонний протокол о намерениях по развитию аэропорта в кубанской столице подписали вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский, глава Краснодара Евгений Первышев и директор компании «Базэл Аэро» в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.