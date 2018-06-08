СМИ узнали о просьбе США к саудитам увеличить добычу нефти из-за Ирана

Американские власти попросили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти за день до выхода страны из ядерного соглашения с Ираном в случае, если данное решение повлияет на цены.

7 мая представитель администрации президента США Дональда Трампа звонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду для обсуждения вопроса о повышении добычи нефти, пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Белый дом информацию о звонке комментировать отказался, однако высокопоставленный саудовский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что о выходе США из сделки в стране знали до объявления и подчеркнул, что Эр-Рияд всегда поддерживает диалог с Вашингтоном по вопросу стабильности нефтяного рынка.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Позднее американские власти несколько раз расширяли санкции против ИРИ.

22 мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».