Турция готова нанести удары по трем иракским регионам

Анкара готова нанести удары по трем иракским регионам, если власти не решат проблемы с формированиями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, если Багдад признает, что не способен справиться с РПК, то Турция нанесет удары по двум северным районам Ирака — Синджару, Кандилю, а также Махмуру, который находится в 100 км от Багдада, пишет «РИА Новости».

В январе 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время переговоров в Багдаде с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади заявил, что Турция готова оказать посильную поддержку Ираку в операции против РПК.

20 января начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Сирии, нанеся серию авиаударов по объектам в соседнем государстве. 21 января Анкара начала наземное наступление на курдские силы. Кроме того, турецкий премьер пообещал атаковать любых союзников курдов.