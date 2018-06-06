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Два взрыва прогремели в столице Ирака

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Фото: REUTERS/Wissm al-Okili
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Как минимум один человек погиб, еще 17 получили ранения при взрывах в иракской столице в районе Мадинат-Садр.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в правоохранительных службах Багдада, «два самодельных взрывных устройства были подорваны один за другим в одном из кварталов в восточном пригороде Багдада». На данный момент район оцеплен для проведения следственных действий.

МВД Ирака охарактеризовало инцидент как атаку террористов. В заявлении ведомства отмечается, что в багдадском районе «был совершен агрессивный террористический акт, направленный против иракцев». 

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