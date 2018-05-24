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Семь человек погибли при взрыве в парке Багдада

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Фото: Global Look Press/Murtaja Lateef
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Семь человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва в одном из парков иракской столицы Багдад. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщает Associated Press, парк находится в районе, где преимущественно проживают шииты. Местная полиция следила за террористом в парке, однако правоохранители не успели обезвредить злоумышленника.

По данным агентства, ни одна действующая в регионе организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

25 января на площади «Эт-Тайран» в столице Ирака прогремело два взрыва. В результате случившегося погибли 26 человек, десятки получили ранения.

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