Семь человек погибли при взрыве в парке Багдада

Семь человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва в одном из парков иракской столицы Багдад. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщает Associated Press, парк находится в районе, где преимущественно проживают шииты. Местная полиция следила за террористом в парке, однако правоохранители не успели обезвредить злоумышленника.

По данным агентства, ни одна действующая в регионе организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

25 января на площади «Эт-Тайран» в столице Ирака прогремело два взрыва. В результате случившегося погибли 26 человек, десятки получили ранения.