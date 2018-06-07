СМИ узнали о запрете въезда в РФ бывшему президенту Эстонии Ильвесу

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу запретили въезд в Россию. Как сообщает телеканал ERR со ссылкой на источник, политик попал в список граждан, которым накануне запретили въезд в РФ.

Бывший лидер Эстонии пока никак не прокомментировал данную информацию, передает «Газета.ру».

Накануне МИД России закрыл въезд в страну для ряда «особо русофобски» настроенных граждан Эстонии.

Несколько дней назад Ильвес заявил, что Россия в случае нападения на Эстонию может лишиться ряда крупных городов — Омска и Томска, «не говоря уже о Санкт-Петербурге».