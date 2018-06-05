В Санкт-Петербурге ответили на угрозы экс-президента Эстонии

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дениc Четырбок назвал заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией города на Неве в результате теоретического военного конфликта безответственным и сделанным в угоду сложившимся обстоятельствам и интересам.

О том, что заявление Ильвеса не имеет ничего общего с реальностью, также заявил депутат законодательного собрания Северной столицы Алексей Ковалев, который заявил, что Эстония просто хочет ввязаться в военный конфликт с Россией, но отметил, что НАТО не позволит ей этого, пишет «Федеральное агентство новостей».

4 июня экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может лишиться ряда крупных городов, в том числе Омска, Томска и Санкт-Петербурга, в случае, если решит атаковать Эстонию.

В начале июня немецкие СМИ узнали, что НАТО планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России». С данной инициативой выступили США, а ведущая роль в новом соединении будет отведена Германии.