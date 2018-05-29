Пушков прокомментировал отказ министра экономики Эстонии ехать на ПМЭФ-2018

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отсутствие министра экономики Эстонии Кадри Симсон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

22 мая стало известно, что Симсон отказалась от приглашения принять участие в дискуссиях на форуме.

«Только что узнал, что министр экономики Эстонии отказалась приехать на форум в Питер. Надеюсь, она не обидится, если скажу, что ее отсутствия никто не заметил. Впрочем, если бы она приехала, то этого также никто бы не заметил», –– написал Пушков в Twitter.

Эстонский министр сослалась на занятость и пропустила ПМЭФ.

По данным советника президента РФ, зампреда Организационного комитета Антона Кобякова, в ходе работы Петербургского международного экономического форума, который проходил с 22 по 26 мая, было подписано 550 соглашений на сумму, превышающую 2,3 трлн рублей.