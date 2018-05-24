Борьба за улицу

Латвийские правозащитники в четверг направили в Рижскую думу письмо (есть в распоряжении «Известий») с требованием переименовать аллею Джохара Дудаева. По их мнению, недопустимо, чтобы улица в столице одной из стран ЕС была названа именем террориста. Опрошенные «Известиями» латвийские политики отметили, что Джохар Дудаев не оставил заметного следа в истории города, поэтому причин сохранять нынешнее название нет.

Письмо на имя председателя Рижской думы Нила Ушакова было направлено 24 мая 2018 года «Объединением против нацизма», которое выступает против популяризации радикальных идей в стране.

— Существование улицы Дудаева — проявление поддержки международному терроризму. Этот человек был сепаратистом, который для достижения своих целей использовал любые методы. Поэтому мы хотим, чтобы руководство города вернуло ее прежнее название — проспект Космонавтики — или же предложило новое, — заявил «Известиям» автор письма Янис Кузинс.

По словам активиста, нынешнее название улицы задевает русскоязычных граждан, проживающих в столице Латвии, и вызывает излишнюю напряженность между разными группами населения. Несколько лет назад рижане в знак протеста даже закрашивали вывески с названием улицы, рассказал он.

— Жители Риги неоднократно обращались ко мне по этому вопросу, недоумевая, почему местные власти ничего не предпринимают. Ведь все прекрасно понимают, что улица была названа в честь Дудаева назло России, чтобы после распада СССР подчеркнуть попытку дистанцироваться от Москвы. Мы должны разрушить эти «памятники ненависти» и двигаться по пути налаживания отношений как внутри страны, так и на международной арене, — считает латвийский правозащитник.

При Рижской думе действует специальная комиссия, которая занимается присвоением новых названий строящимся улицам, а также переименованием конкретных улиц в случае необходимости, рассказал «Известиям» член городской думы Вячеслав Степаненко от партии «Честь служить Риге».

— В этой комиссии представлены архитекторы, историки и культурологи, а также другие профессионалы. На ее уровне несколько раз предпринимались попытки поднять этот вопрос. Этот персонаж не оставил заметного следа в истории нашего города, чтобы его именем был назван целый жилой квартал. Знаю, что многие люди, которые там живут, против нынешнего названия, — сказал Вячеслав Степаненко.

Депутат сейма (парламента страны) от партии «Согласие», член латвийской делегации в ПАСЕ Борис Цилевич также заявил «Известиям», что Джохар Дудаев «не тот человек, чтобы называть его именем улицу».

— Мне это не нравится. Я очень хорошо понимаю, что люди, особенно родившиеся в советский период, воспринимают это негативно. Надо искать вещи, которые объединяют, а не разделяют, — отметил парламентарий.

Аллея Джохара Дудаева появилась в Риге в 1996 году. Именно тогда местные власти приняли решение переименовать проспект Космонавтики и назвать улицу именем первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ выступала за отделение от РФ, ее лидер Джохар Дудаев был ликвидирован в апреле 1996 года). Улица расположена в рижском микрорайоне Пурвциемс.

Стоит отметить, что переименование улиц в честь лидера сепаратистов проводилось и в других европейских странах. К примеру, в Вильнюсе в 1998 году именем Джохара Дудаева был назван сквер у российского посольства. В 2005 году городские власти Варшавы присвоили такое же название одной из городских площадей. Россия неоднократно осуждала подобные инициативы местных властей, отмечая, что их необходимо расценивать как «оскорбление памяти россиян — жертв терактов в Москве и других городах России — и фактическое проявление поддержки международному терроризму», одним из адептов которого на Северном Кавказе был уничтоженный лидер экстремистов Джохар Дудаев.