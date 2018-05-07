Пятая часть депутатов парламента Латвии состояла в КПСС

Минимум одна пятая часть депутатов сейма Латвии состояла раньше в Коммунистической партии СССР. Об этом сообщил телеканал TV3.

«В сейме Латвии работает как минимум 19 депутатов, которые в советское время состояли в Коммунистической партии», –– отмечает телеканал.

Всего в сейме 100 парламентариев.

При этом указывается, что 10 «бывших коммунистов» входят в партию премьер-министра страны «Союз зеленых и крестьян», еще один выходец из КПСС в партии «Единство», двое в Национальном объединении «Всё для Латвии».

Также несколько экс-членов КПСС представляют сейчас оппозицию. Пятеро в оппозиционной фракции «Согласие», по одному состоят в «Объединении Регионов» и партии «От сердца Латвии».

Латвия вышла из состава СССР в 1991 году и взяла проевропейский курс. Коммунистическая партия в стране запрещена.

3 мая сообщалось, что латвийский сейм принял решение сократить вещание российских каналов в республике.