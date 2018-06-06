Москва закрыла въезд в РФ эстонским русофобам

Российский МИД запретил въезд в страну русофобски настроенным политикам и общественным деятелем, об этом в среду, 6 июня, заявил заместитель директора департамента и печати внешнеполитического ведомства Артем Кожин.

Комментарий дипломата разместили на сайте МИД РФ. В нем отмечается, что Москва не оставит безответным принятие Таллином недружественных актов.

29 марта текущего года Эстония запретила въезд в страну 49 россиянам из так называемого списка Магнитского. Кожин отметил, что в МИД вызвали посла Эстонии, которому сообщили о закрытии въезда на территорию РФ некоторым «особо русофобски настроенным политическим и общественным деятелям».

Кожин добавил, что аналогичные шаги будут предприняты в отношении Литвы и Латвии, передает НСН.

«Закон Магнитского» был принят в Эстонии в декабре 2016 года, однако до весны этого года местные власти не вводили санкции против россиян, упомянутых в «списке Магнитского».

Таллин воспользовался законом в связи с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.