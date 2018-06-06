Россия закрыла въезд для «особо русофобски» настроенных эстонцев

МИД России закрыл въезд в страну для ряда «особо русофобски» настроенных граждан Эстонии. Такие меры последовали в ответ на запрет на въезд 49 россиянам из «списка Магнитского», заявил замглавы департамента информации и печати ведомства Артем Кожин.

«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — приводит его заявление российское внешнеполитическое ведомство.

Кожин пояснил, что вышеупомянутое решение Таллина говорит о продолжении им «откровенно антироссийского курса», который наносит ущерб двусторонним отношениям.

По словам дипломата, ранее МИД ответил на аналогичный шаг властей Литвы. Он пригрозил, что подобные меры будут предприняты и в отношении Латвии, которая также присоединилась к «антироссийской линии», отмечает RT.

«Закон Магнитского» был принят в Эстонии в декабре 2016 года, однако до весны этого года местные власти не вводили санкции против людей, упомянутых в «списке Магнитского».

Таллин воспользовался законом 29 марта в связи инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.