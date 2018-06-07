Трамп обвинил демократов в подрыве его усилий в международных делах

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал обвинения в адрес представителей Демократической партии. По словам главы государства, проводимое ими расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, которое он называет охотой на ведьм, подрывает его усилия в международных делах.

В своем Twitter глава Белого дома отметил, что, несмотря на его усилия по заключению новых сделок в сфере торговли, а также по решению ядерной проблемы Северной Кореи, противники продолжают вести свою деятельность.

«Разве это не ирония?.. А здесь, дома, 13 озлобленных демократов до сих пор продолжают вести (в отношении меня. — Прим.) охоту на ведьм», — цитирует Трампа ТАСС.

8 июня президент США отправится в Канаду на саммит лидеров стран G7 («большой семерки». — Прим. iz.ru), где, в частности, будут обсуждать введенные Вашингтоном пошлины на импорт металлов. А уже на 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США длится больше года. Возглавляет его спецпрокурор Роберт Мюллер. Из 17 человек, которые с ним работают, 13 являются представителями Демократической партии. По мнению Трампа, эти люди заинтересованы в создании максимальных проблем для его администрации.