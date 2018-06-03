Адвокаты Трампа заявили о его неподсудности по «российскому делу»

Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили о его неподсудности по обвинениям в препятствовании расследованию дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в письме спецпрокурору Роберту Мюллеру, сообщает The New York Times.

Юристы утверждают, что конституция США позволяет Трампу прекратить данное расследование или использовать свое право на помилование, сообщает «Газета.ру».

Более того, адвокаты считают, что вызов на допрос Трампа унизит американского лидера перед всем миром. К тому же занятость президента может помешать ему подготовить ответы на вопросы спецпрокурора.

Мюллер начал расследование о вменяемом России вмешательстве в выборы в США в мае 2017 года. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. Москва категорически отрицает все обвинения.

1 июня стало известно, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера потратила в период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018-го $4,5 млн в рамках расследования дела о «российском вмешательстве»‍ в американские выборы.