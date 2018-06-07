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В «Ростехе» разработали уникальную систему идентификации пользователей

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Инженеры концерна «Автоматика» (входит в ГК «Ростех») разработали систему биометрической идентификации и аутентификации пользователей операционных систем «Персона». Она была представлена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

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«Разработка является уникальной с точки зрения применяемых подходов и криптографических инструментов, которые гарантируют неуязвимость системы для хакеров», — приводит ТАСС комментарий представителя госкорпорации.

Он отметил, что внутри системы «Персона» пароль хранится не в исходном формате, а его преобразуют с помощью криптографических методов. При этом изначально введенные данные немедленно удаляются. Кроме того, помимо ключевого слова, в пароль могут быть включены биометрические данные пользователя — отпечаток пальца, голосовая фраза или рисунок кровеносных сосудов на ладони. После этого система преобразует сочетание полученных данных в длинный пароль или ключ до 256 бит (32 случайных знака в 8-битной кодировке). Таким образом, пользователю не придется запоминать сложный пароль.

По словам представителя «Ростеха», новую систему идентификации и аутентификации можно применить при осуществлении электронных платежей, при работе с электронными документами, а также в системах биометрической идентификации личности.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что российский «Концерн Калашников» разрабатывает методы внедрения искусственного интеллекта в военные системы, благодаря которому оружие сможет самообучаться.

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