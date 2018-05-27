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В России создали первый телефон с криптозащитой

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Фото: Global Look Press/Thorsten Jochim
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Первый в России телефон с криптозащитой разработал концерн «Автоматика» в составе госкорпорации «Ростех».

Телефон «Круиз-К» предназначен для правоохранительных органов и коммерческих компаний, рассказал пресс-секретарь концерна Виталий Струговец, сообщает «РИА Новости».

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По его словам, телефон появится в открытой продаже, но стоимость аппарата пока не раскрывается.

«Это первый аппарат с шифратором, который мы даем в свободную продажу. Он действительно необходим тем же коммерческим структурам, у которых есть своя коммерческая тайна», — отметил Струговец.

Разработку представили на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов – 2018» в Балашихе. Телефон позволяет вести дуплексные телефонные переговоры в двух режимах: закрытом и открытом.

Закрытый режим обеспечен криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой. При коммуникации с обычным IP-телефоном применяется открытый режим.

Владелец такого телефона может быть «абсолютно спокоен» за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии, добавил Струговец.

В феврале «Известия» сообщали, что армейским командирам, допущенным к документам «особой важности», начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Аппараты стоимостью 115 тыс. рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ.

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