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«Ростех» представил аналог Skype

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Госкорпорация «Ростех» создала аналог мессенджера Skype. На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Татарстане разработчики продемонстрировали новинку на практике, проведя прямой сеанс видеосвязи с Санкт-Петербургом.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», российская программа AVES-S имеет высокий уровень защиты данных. В ней, в частности, можно обмениваться сообщениями, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы и презентации. По словам разработчиков, в первую очередь новинка предназначена для государственных структур и промышленности.

В конце мая появилась информация о том, что концерн «Автоматика», который входит в «Ростех», создал первый в России телефон с криптозащитой, который предназначен для правоохранительных органов и коммерческих компаний.

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